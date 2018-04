Quiz: wat weet jij van toerisme in Nederland?

De Amsterdamse grachten, de Keukenhof en de Zaanse Schans: ze worden goed bezocht. Het toerisme in Nederland groeit. Die groei is in ruim tien jaar niet zo groot geweest, volgens cijfers van het CBS. In 2017 sliepen er in totaal 42 miljoen mensen in hotels en huisjes, 9 procent meer dan het jaar daarvoor. Veel Airbnb-adressen zijn daarbij nog niet eens meegerekend.

Hoewel we best vaak toerist zijn in eigen land, groeit het toerisme vooral door de Duitsers, Belgen en zelfs Taiwanezen die naar Nederland komen. Hoeveel toeristen zijn het precies? Waar gaan ze naartoe? En wat hebben wij daaraan? Dat zeggen we nog niet. Want, wat weet jij eigenlijk van toerisme in Nederland? Test het in deze quiz.