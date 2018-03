Scholieren wereldwijd doen mee aan #MarchForOurLives, ook in Amsterdam

Honderdduizenden mensen worden vanmiddag verwacht bij marsen tegen wapengeweld. Aanleiding is de schietpartij op een school in Parkland, in de staat Florida, in februari. In steden wereldwijd is de March for our Lives georganiseerd. De beweging begon bij scholieren uit Parkland.

Ook in Amsterdam demonstreren om 14.00 uur scholieren, uit solidariteit met hun Amerikaanse leeftijdsgenoten. NOS op 3 spreekt twee jonge mensen die meelopen: ééntje doet dat in Amsterdam, één in Washington D.C.