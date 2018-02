Is dit dan het keerpunt in het Amerikaanse vuurwapendebat?

Als je een tijdje in Amerika woont, word je al snel cynisch over het vuurwapendebat. In de zomer van 2015 deed ik verslag van het bloedbad dat de racist Dylann Roof aanrichtte in een zwarte kerk in Charleston, waar 9 mensen om het leven kwamen. Een paar maanden later vloog ik naar San Bernardino om verslag te doen van de slachtpartij die twee moslim-extremisten aanrichtten op een personeelsfeestje, waar 14 doden vielen.

In juni 2016 was ik in Orlando waar Omar Mateen 49 bezoekers van een homoclub vermoordde. Dat ging toen de boeken in als de dodelijkste mass shooting uit de recente Amerikaanse geschiedenis. Een jaar later werd dat record alweer gebroken door Stephen Paddock die in Las Vegas 58 mensen doodschoot. We gissen nog steeds naar zijn motieven. Een maand later volgde de schietpartij in een kerk in Texas: 26 doden. Vorige week: 17 doden bij een schietpartij in een school in Parkland, Florida.

De achtergrond van de daders is verschillend, maar er zijn twee constanten bij al die bloedbaden: het politieke debat en het wapen dat de daders gebruiken (een semi-automatisch AR15-geweer; alleen Charleston was een uitzondering). Democraten willen aanvalswapens zoals de AR15 verbieden en roepen om strengere wapenwetten. Republikeinen vinden het te vroeg om te praten over de oorzaken van vuurwapengeweld en schuiven het debat voor zich uit in de hoop dat er verder niets verandert.

Maken we nu een keerpunt mee? Het is misschien nog te vroeg om van een doorbraakmoment te spreken, maar de nasleep van de schietpartij in Parkland verschilde op wezenlijke punten van de vorige bloedbaden. Allereerst blijft de media-aandacht ferm gericht op Florida. Na de schietpartij in Las Vegas ging het na een paar dagen alweer over iets heel anders, maar zo niet in Florida. Dat was ook terug te lezen in de statistiek die Google begin deze week publiceerde. Meteen na de schietpartij was er een piek als het gaat om het aantal Amerikanen dat de zoekterm 'gun control' intikt. Dat niveau bleef ook in de dagen erna hoog.