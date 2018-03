Puristische wapenbezitters VS niet bereid tot compromissen

Lijnrecht tegenover mensen als Van Cleave staan de studenten uit Parkland. Emma González, een overlevende van de schietpartij in Florida, ging het internet over met haar emotionele oproep tot verandering van de Amerikaanse wapenwetten. Samen met een groep medestudenten organiseert ze dit weekend een protestmars in Washington D.C. De verwachte opkomst: een half miljoen mensen. Ze zijn niet tegen wapenbezit, maar willen strenger toezicht en een verbod op semiautomatische wapens. Precies de punten waarop wapenbezitters niet willen inleveren.

De macht van de 'super-owners'

Een overgrote meerderheid van de Amerikaanse bevolking is voor strengere regulering. Fundamentalisten als Van Cleave en LaPierre van de NRA zijn onderdeel van een kleine, radicale groep wapenbezitters. Volgens onderzoek bezit 3 procent van de Amerikaanse bevolking de helft van de in totaal 300 miljoen wapens in de VS. Die zogenoemde super-owners hebben gemiddeld 17 pistolen en semiautomatische geweren.

Hun kracht zit hem in het feit dat deze eigenaren erop gebrand zijn om hun rechten te beschermen. Van Cleave: "Onze invloed gaat niet over geld, maar over kiezers. Hier in Virginia zijn er een half miljoen mensen met een wapenvergunning en nog eens een miljoen wapenbezitters zonder vergunning. Ik vertegenwoordig een enorme groep kiezers en dat is onze kracht."