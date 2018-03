Knuffelen we onze wilde dieren dood?

Een van de onderzoekers van het recente rapport over zeehondenopvang is dierenethicus Franck Meijboom. "De vraag bij zeehonden is: waarom doen we dit nou", zegt hij. "In de jaren 80, toen we begonnen met opvang, zaten we op een dieptepunt in de zeehondenstand. Toen waren er goede redenen om te zeggen; we hebben die lage stand als mens veroorzaakt en moeten daar dus ook wat aan doen."

Er is sindsdien veel veranderd. "De Waddenzee is beschermd gebied geworden en met de zeehondenstand gaat het veel beter", zegt Meijboom. "Als we dan alles wat ziek, zwak en misselijk is nog opvangen en terugzetten, verstoor je de natuurlijke populatie."