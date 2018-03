Emotioneel protest bij de Oostvaardersplassen

Een emotioneel protest vandaag tegen het beleid in de Oostvaardersplassen: honderden actievoerders maken zich zorgen over het lot van de grote grazers en zijn fel tegen het "lijden van heckrunderen, konikpaarden en edelherten".

Onder druk van actievoerders ging de provincie Flevoland gister al over stag en besloot de dieren toch bij toe voeren. Het advies van ecologen werd daarmee in de wind geslagen. Volgens eco- en biologen is het bijvoeren schadelijk en hoort dierensterfte bij de natuur. Bijvoeren zou de hert-, paard- en runderpopulatie alleen maar vergroten, waardoor de dieren vaker moeten worden afgeschoten.

Maar dierenliefhebbers hebben via sociale media een petitie verspreid voor extra eten voor de dieren en hebben balen hooi over het hek in het gebied gegooid.