Wetenschappelijk advies: beperk de opvang van zeehonden

Twee soorten zeehonden

In Nederland komen twee soorten zeehonden voor, de grijze zeehond en de gewone zeehond. De afgelopen veertig jaar zijn beide soorten flink in aantal toegenomen. Van de gewone zeehonden werden er in 2016 ongeveer 9000 geteld. Van de grijze zeehond zijn dat er ongeveer 5100 in 2016.

Het sterftecijfer van jonge zeehonden is van nature hoog in zeehondenpopulaties. Over het algemeen overleeft 30-40% van de jonge zeehonden het eerste jaar niet. De afgelopen drie jaar is de populatie van Nederlandse gewone zeehonden gestopt met groeien (na 15 jaar exponentiële groei). Dat wijst erop dat het 'natuurlijke' maximale aantal is bereikt.