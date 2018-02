Waarom de Armeense 'kwestie' niet overal een 'genocide' is

In Frankrijk en België spreken ze over de Armeense genocide,maar in het Verenigd Koninkrijk en Israël vermijden ze de term liever. Ook in Nederland spreken we liever nog over de Armeense kwestie, in plaats van over de Armeense genocide.

Maar daar komt mogelijk verandering in. Als het aan de Tweede Kamer ligt, gaat het hier voortaan ook over Armeense genocide, als we het hebben over de moord door Ottomaanse Turken op honderdduizenden Armeniërs in 1915.

Maar dat ligt meer dan 100 jaar later nog altijd behoorlijk gevoelig. Waarom?