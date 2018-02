Waarom sommige homo's heel bewust geen orgaandonor zijn

Van Hasselt legt uit dat Sanquin niet naar geaardheid, maar naar gedrag kijkt. "We vragen ook of mensen onlangs een tatoeage hebben laten zetten, of dat een hetero seks heeft gehad met een prostituee", zegt hij. "Als dat het geval is, zijn die mensen automatisch ook niet geschikt om bloed te doneren."

"Voor mannen die seks hebben met mannen, geldt de periode van een jaar omdat een infectie niet altijd traceerbaar is in de eerste maanden", zegt de woordvoerder. "Daarom is die veilige periode ingebouwd."

'Maar ik heb al jaren één bedpartner'

Maar juist op die 'veilige periode' komt kritiek uit de homo-scene. Mannen die al jaren een monogame relatie hebben, vinden het raar dat zij ook buiten de boot vallen.

Van Hasselt benadrukt dat hij zich die frustratie kan voorstellen, maar grijpt wederom terug op de statistiek. "Jij kunt wel zeggen dat je in de afgelopen 12 maanden geen seks hebt gehad met een andere man dan je partner, maar misschien je partner wel. Uit onderzoek blijkt dat in 26 procent van homoseksuele relaties waarin iemand een hiv-infectie oploopt, de vaste seksuele partner de bron van die infectie is."

Stel de voorwaarden veranderen en Tom mag wel bloed doneren, dan twijfelt hij er geen seconde over om zich ook te registreren als orgaandonor. "Ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar zorgen dat iedereen een goed leven kan hebben. Risico mag nooit een reden zijn om een hele groep geïnstitutionaliseerd te discrimineren. We moeten een andere manier bedenken en daar het gesprek over aangaan."