Nieuwe donorwet of niet, deze jonge mensen staan geen organen af

Al zou Tom van den Nieuwenhuijzen (34) willen, dan nog kon hij geen donor worden. "Omdat ik homoseksueel ben, willen ze mijn weefsel en bloed niet. Een orgaandonatie kan, als er hoge nood is. Dat vind ik niet meer van deze tijd."

Om die reden is Tom geen donor en tegen de initiatiefwet van D66. "Zolang we in Nederland de hele lhbt-gemeenschap als tweederangsburgers behandelen, ben ik niet bereid om me ter beschikking te stellen aan een overheid die me niet als volwaardig mens ziet."

De regels voor weefseldonatie zijn strenger voor homoseksuele mannen, omdat die een grotere kans op infecties zouden hebben. "Dat is een achterhaald argument dat de overheid in stand houdt", vindt Tom. "De hele homogemeenschap is als risicogroep gelabeld. Mensen worden vanwege hun seksuele geaardheid uitgesloten."

"Als dát gefikst wordt in de wet, zou ik me meteen als donor inschrijven en bloed doneren. Ik zou graag willen doneren, maar dat wil de overheid niet."

Als je zelf niet doneert, heb je dan recht op een orgaan als je 'm nodig hebt? Volgens Tom wel. "Het is heel makkelijk om een moraliserend oordeel te hebben over wel of niet doneren. Dat ik niet doneer, omdat het niet mag van de overheid, wil niet zeggen dat ik dood wil. Dus ja, ik vind wel dat ik recht heb op een orgaan."