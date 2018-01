Jonge moeders over waarom dat zo z'n voordelen heeft

Ook Carmen Koster is op het schoolplein een van de jongste moeders. Zij kreeg op haar 22ste een tweeling, die inmiddels alweer 5 jaar oud is. "Jong moeder zijn is heel leuk. Opvoeden is zwaar, maar omdat je jong bent kun je dat beter aan."

Ze is het niet persé eens met vrouwen die zeggen dat ze eerst van het leven willen genieten, en daarna pas kinderen nemen. "Ik geniet nu veel meer van het leven dan wanneer ik geen kinderen zou hebben."