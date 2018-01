Vrouwen steeds later moeder, laagste aantal geboortes sinds 1919

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland moeder worden nadert de 30 jaar. Tegelijkertijd was het aantal kinderen dat vorig jaar werd geboren volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met 169.000 sinds 1919 niet zo laag.

Vrouwen in Nederland waren vorig jaar gemiddeld 29,8 jaar bij de geboorte van hun eerste kind. In 1975 lag dat nog op 25 jaar. Sinds die tijd stijgt de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen. Aan het begin van deze eeuw was het gemiddelde opgelopen naar 29,4 en daar bleef het lange tijd rond schommelen. Sinds een paar jaar stellen vrouwen het moederschap weer langer uit.

Dat is geen exclusief Nederlands verschijnsel, zegt het CBS. Vrouwen in Zuid-Europa zijn nog ouder als ze moeder worden. Zo zijn Italiaanse en Spaanse vrouwen gemiddeld bijna 31 jaar als ze hun eerste ter wereld brengen.

In Nederland krijgen vooral jonge vrouwen, onder de 30, minder kinderen. Bij vrouwen boven de 35 is het aantal geboorten licht toegenomen.