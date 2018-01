'Alles wat Boef doet, wordt enorm uitvergroot'

"Ik heb een paar mensen boos gemaakt omdat ik kech zeg, maar wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes, om acht uur 's ochtends, met jongens? Wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een kech."

Dat zei rapper Boef deze week, in reactie op een eerdere video die hij in Nieuwjaarsnacht had gemaakt. Hij stond toen met een lekke band aan de kant van de weg. Vrouwen die hem een lift gaven naar huis, noemde hij in die video kechs.

Hoeren, volgens hem.

Wat volgde was een stroom aan negatieve reacties op social media, afzeggingen van optredens op festivals, boycots van dj's en extréém veel media-aandacht.