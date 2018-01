Waarom 'kech' zo beladen is

Snapchat vs raptekst

Dat Boefs opmerkingen nu controversieel zijn, komt volgens Waszink niet door zijn teksten. "Ik heb nog nooit eerder iemand horen klagen over kech. Maar als hij het op Snapchat zegt, komt dat persoonlijker over dan in een raptekst. En in zijn teksten gaat hij natuurlijk niet in detail over wanneer je wel of niet een kech bent."

Ook Koukouh denkt dat het woord in rapteksten minder beladen is dan op de manier waarop Boef het gebruikte. "Als je het op Snapchat zegt tegen dames die je hebben geholpen, komt het wel zwaarder over."

Sabi denkt dat de media-aandacht voor Boef ook te wijten is aan zijn achtergrond. "Boef is niet wit. Hans Teeuwen noemde vrouwen ook kuthoeren, maar niet heel veel mensen vonden dat toen aanstootgevend." Ze vindt dan ook dat niet alleen Boefs seksistische uitspraken bekritiseerd moeten worden, maar ook die van andere publieke figuren.