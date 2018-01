Houdt Boef aan z'n uitspraken een boycot over?

24 uur na het excuusfilmpje van Boef over zijn uitspraken over drie vrouwen die hem een lift hadden gegeven, zijn de reacties er niet minder om. Mattie Valk van Qmusic was vanochtend op de radio flink klaar met de rapper. "Dit is echt de reden waarom het zo misgaat onder jongeren."

In de Nieuwsjaarnacht kreeg Boef een lift van drie vrouwen, omdat hij autopech had. Maar op Snapchat plaatste hij later een video waarin hij de vrouwen 'kechs' noemde, straattaal voor hoeren. Zijn excuses zijn voor sommigen dus niet genoeg.

Als het aan Mattie ligt, wordt Boef nu niet meer op de radio gedraaid: "Hij heeft een dag later een excuusfilmpje opgenomen waarin hij zei: "Joh, ik was dronken" en nog even ging benadrukken waarom hij die vrouwen kechs had genoemd. Het is een enorme pannenkoek. Je moet geen minuut meer van deze jongen draaien."

De dj heeft dat trouwens in het verleden ook nog nooit gedaan.