'Schuld wordt vaak bij de boer neergelegd' #ongehoord

Het leven als boer is Peter met de paplepel ingegoten. Van jongs af aan wist de agrariër al dat hij het familiebedrijf van zijn vader zou overnemen. Hij voelt zich persoonlijk aangesproken als er negatieve berichten over landbouwers verschijnen.

"We willen graag dat het publiek verhalen over de agrarische sector van alle kanten hoort, zodat ze een zo volledig mogelijk beeld hebben. Op basis daarvan kunnen ze een gefundeerde mening vormen. Het is belangrijk dat de discussie over de landbouw gevoerd wordt op basis van feiten en niet op basis van emoties."