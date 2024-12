gisteren, 22:11

Uitdaging voor de nieuwe Europese Commissie: de concurrentiepositie van Europa

De nieuwe Europese Commissie - sinds vandaag officieel in functie - moet meteen aan de bak met de economie: binnen honderd dagen moet er een doortimmerd plan liggen dat de EU concurrerender maakt. Want China en de VS streven Europa voorbij.