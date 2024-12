Alex Mustard - WWF

vandaag, 16:09 1/12 in Nieuwsuur: VN-top over plastic mislukt • Duurzame en verantwoorde sieraden? • Grote uitdaging voor nieuwe Europese Commissie

VN-top over plastic mislukt

De ambities waren torenhoog: bindende, wereldwijde afspraken die de productie van nieuw plastic sterk moeten terugdringen. Gebeurt er niets, dan zal die productie in 2060 naar verwachting zijn verdrievoudigd. Maar op de allereerste 'plastic-top' van de VN in Zuid Korea kwamen ruim 100 landen vandaag niet tot een akkoord dát scenario te voorkomen. Want de olieproducerende landen willen geld en willen blijven verdienen aan de productie van plastic.

Een duurzaam en verantwoord sieraad?

Voor chocolade, koffie en kledingmerken bestaan al jaren fairtrade keuzes. Handig als je wil weten wat de herkomst is van een product; of de arbeidsomstandigheden op orde zijn en wat de milieu-impact is. Maar hoe zit dat met sieraden? Want hoewel het delven van goud en edelstenen risico's met zich meebrengt voor mijnwerkers én milieu, is er nog niet heel veel vraag naar fairtrade sieraden. Kleine initiatieven die sieraden duurzamer en verantwoorder moeten maken proberen daar verandering in te brengen.

Uitdaging Europese Commissie: concurrentiepositie Europa

De nieuwe Europese Commissie - sinds vandaag officieel in functie - moet meteen aan de bak met de economie: binnen honderd dagen moet er een doortimmerd plan liggen dat de EU concurrerender maakt. Want China en de VS streven Europa voorbij. Dat bleek uit een rapport dat Mario Draghi schreef, de voormalig president van de Europese Centrale Bank en volgens de Europese Commissie een van Europa's grote economische geesten. Wat er in het nieuwe plan zou moeten staan, bespreken we met Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW.