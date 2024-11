vandaag, 23:07

IDFA-docu over Afghaanse vrouw die op haar 52e leert lezen en schrijven

In Amsterdam is documentairefestival IDFA begonnen. Writing Hawa is een van de films die daar in première gaat. Regisseur Najiba Noori maakte een portret van haar moeder Hawa, die op 52-jarige leeftijd wilde leren lezen en schrijven.