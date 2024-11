vandaag, 22:41

Asielminister Faber onder vuur in debat over begroting

In het debat over de begroting van Asiel en Migratie is minister Faber hard in botsing gekomen met Kamerleden van de oppositie. Zij verwijten de minister niet met antwoorden op vragen te komen en hebben de indruk dat ze niet genoeg kennis van zaken heeft.