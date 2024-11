vandaag, 22:36

Verbod op fossiele reclames, goed idee of niet?

De gemeente Den Haag verbiedt reclames in de openbare ruimte voor benzineauto's en verre reizen. De reisbranche is woedend en spant een rechtszaak aan. Frank Radstake van brancheorganisatie ANVR gaat in debat met verantwoordelijk wethouder Robert Barker.