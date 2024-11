Reuters Presidentskandidaat Kamala Harris tijdens haar toespraak in Michigan

vandaag, 10:52 4/11 in Nieuwsuur: Laatste campagnedag VS • Blokker in grote problemen • Den Haag verbiedt 'fossiele reclames'

Wordt het Trump of Harris?

Het is de laatste dag van de Amerikaanse presidentscampagnes. Amerikanen konden al een tijdje stemmen per post, maar morgen is de grote verkiezingsdag. Het is razend spannend: in de peilingen liggen Kamala Harris en Donald Trump zeer dicht bij elkaar. Trump waarschuwt ondertussen opnieuw voor grootschalige fraude, zonder dat hij heeft kunnen bewijzen dat daar in 2020 sprake van was.

Verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal is in Pennsylvania, een grote swing state die beslissend kan zijn voor de uitslag. We spreken hem over de laatste ontwikkelingen.

Stembureaumedewerkers maken zich op voor een golf aan desinformatie, geweld en wantrouwen:

Blokker vraagt uitstel van betaling aan

Winkelketen Blokker verkeert in grote problemen en heeft uitstel van betaling aangevraagd, wat vaak voorafgaat aan een faillissement. De winkels van Blokker blijven voorlopig open. De webshop is gesloten.

Het gaat al lang slecht met Blokker. Het bedrijf heeft onder meer te maken met een forse belastingschuld opgebouwd in de coronaperiode. Zelf spreekt het bedrijf van "onvoorziene tegenvallers" die hebben geleid tot "acute geldnood". Een bewindvoerder gaat samen met het bedrijf de toekomst van de winkelketen onderzoeken.

'Knettergek' reclameverbod

De gemeente Den Haag verbiedt per 1 januari reclames in de openbare ruimte voor benzineauto's, vliegreizen en cruisevakanties. Reisbrancheorganisatie ANVR is boos en stapt naar de rechter. ANVR-directeur Frank Radstake noemt het verbod "knettergek". Hij en de Haagse wethouder Robert Barker gaan in debat.