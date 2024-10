vandaag, 22:40

Toon van verkiezingscampagnes VS wordt scherper en scherper

Met nog zes dagen tot de Amerikaanse verkiezingen is de spanning om te snijden. We zijn in Georgia, waar stembusmedewerkers opvallende veiligheidsmaatregelen treffen, terwijl Kamala Harris probeert een rel over uitspraken van president Biden te sussen.