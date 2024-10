30/10 in Nieuwsuur: VS onder hoogspanning • Onderwijsbezuinigingen • Uitverkochte zaal voor virtuele ster

Georgia maakt zich op voor verkiezingen

Over een week weten we, waarschijnlijk, wie de volgende president van de Verenigde Staten is. De Democratische vicepresident en presidentskandidaat Kamala Harris hield gisteravond haar laatste grote campagnetoespraak, op de plek waar haar Republikeinse uitdager Donald Trump een kleine vier jaar geleden zijn aanhangers opriep op te trekken naar het Capitool. We bespreken het laatste campagnenieuws met correspondent Rudy Bouma .

In de staat Georgia loopt de spanning op: daar wilde Trump de uitslag vier jaar geleden manipuleren. Ook nu zinspeelt Trump al op verkiezingsfraude. We gaan langs bij stembureaus die zich op allerlei scenario's voorbereiden.

Hoofbegaafden de dupe van bezuinigingen

Virtuele popster geeft uitverkocht concert

Afas Live in Amsterdam is vanavond uitverkocht voor de Japanse popster Hatsune Miku. Opvallend, want ze bestaat niet echt. Miku is een virtuele zangeres, die liedjes zingt gemaakt door haar vele fans. Wat maakt haar zo populair? We nemen alvast een kijkje in de concertzaal en spreken met japanoloog Maya Koetse.