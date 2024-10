vandaag, 14:00

Elena ontdekt dat ze van slavenhouder afstamt: 'Hoe kan het dat ik dit niet wist?'

De betovergrootvader van Elena Beelaerts Blokland was plantagehouder in Suriname. Hij was vooral bekend door de tekeningen die hij maakte van het leven op de plantage. Voor haar boek 'Ach freule' deed ze onderzoek naar zijn geschiedenis.