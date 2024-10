25/10 in Nieuwsuur: Het zwaarbevochten asielpakket • Pro-Palestina-spreker niet welkom • 'Blankofficier' Bray in Suriname

Kabinet schaart zich achter asielpakket

Het kabinet is akkoord met het asielpakket dat coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB vannacht hebben samengesteld. Premier Schoof licht vanmiddag de inhoud toe. Asielminister Faber benadrukt nogmaals dat ze "het strengste asielbeleid ooit" gaat voeren.

Politiek verslaggever Arjan Noorlander vertelt hoe de deal achter de schermen tot stand is gekomen. Met Mark Boumans van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bespreken we de gevolgen en de haalbaarheid van de asielplannen.

Plan PVV en NSC om Syrië deels veilig te verklaren is 'wishful thinking'

Pro-Palestina-spreker Khatib niet welkom in Nederland

Het kabinet houdt de komst van Mohammed Khatib van de omstreden pro-Palestijnse organisatie Samidoun naar Nederland tegen. Hij zou maandag in Nijmegen spreken op uitnodiging van medewerkers van de Radboud Universiteit, maar minister Faber van Asiel heeft samen met haar collega Van Weel van Justitie besloten dat hij niet welkom is.

Wie is deze Khatib, waar staat zijn organisatie Samidoun voor en waarom nodigden de Nijmeegse universiteitsmedewerkers hem uit?

De slavengeschiedenis van 'blankofficier' Bray

Uit de koloniale geschiedenis en de periode van slavernij in Suriname duiken steeds meer persoonlijke familieverhalen op. De nieuwste komt van kunstenaar Elena Beelaerts van Blokland.

Tijdens een zoektocht naar haar familiegeschiedenis stuit ze op het verhaal van haar voorvader Théodore Bray. Hij was een zogenoemde 'blankofficier': een opzichter over plantageslaven. Beelaerts van Blokland schreef een boek over Bray, getiteld Ach freule.