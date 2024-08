vandaag, 22:16

'Voor het eerst heeft Oekraïne een beetje het initiatief terug'

Over de Oekraïense aanval op de Russische provincie Koersk is meer onduidelijk dan duidelijk. Oekraïne geeft geen enkel commentaar op wat de troepen doen, laat staan wat het plan is. "Maar voor Vladimir Poetin betekent de aanval sowieso gezichtsverlies."