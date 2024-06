vandaag, 22:41

'Klootzak' in plaats van 'bedankt': steeds meer agressie tegen werknemers

Agressie tegen politieagenten of ov-personeel is een bekend probleem. Maar ook in andere sectoren neemt geweld tegen medewerkers toe. Leidinglegger Mark van den Hoek: "Mensen stoppen met de auto en zeggen: 'Ik kan er niet langs stelletje klootzakken'."