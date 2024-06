Vanavond op tv: Verkiezingsnederlaag zet Europese leiders onder druk • Agressie verschillende sectoren neemt toe • Israël verdeeld over bevrijdingsactie

Druk op Europese leiders

Agressie in verschillende sectoren neemt toe

Agressie tegen politieagenten, ambulancemedewerkers of ov-personeel is al jaren een bekend probleem. Maar ook in andere sectoren neemt geweld tegen medewerkers toe, bijvoorbeeld bij waterschappen of mensen in de bouw. Het valt Hans Boutellier, hoogleraar polarisatie en veerkracht aan de Vrije Universiteit, op dat het al lang niet meer gaat om alleen hulpverleners of zorgpersoneel. Hij legt uit wat daar precies de oorzaak van is.