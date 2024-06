vandaag, 22:39

Dag na de EU-verkiezingen: Macron en Scholz in het nauw

(Radicaal-)rechts wint fors, maar het politiek midden hield stand. We analyseren de verkiezingen voor het Europees parlement en zoomen in op Macron en Scholz, die verder in het nauw raken als gevolg van de verkiezingsuitslag.