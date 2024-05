vandaag, 18:39

Wat is er gebeurd tussen Joost Klein en een cameravrouw?

Wat is gebeurd er gebeurd tussen Joost Klein en een vrouwelijke cameravrouw? Zij heeft een klacht ingediend over bedreiging door de zanger. Klein mag daarom niet meedoen aan de finale van het 68ste Eurovisie Songfestival in Malmö.