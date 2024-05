Vanavond op tv: Joost Klein gediskwalificeerd • De algoritmes van TikTok • Zwemles te duur

Joost Klein mag niet meedoen aan finale songfestival

Het is nog steeds onduidelijk wat er donderdagavond precies is gebeurd tussen Joost Klein en een vrouwelijke medewerker van het productieteam. Zij heeft een klacht ingediend over bedreiging door de zanger. Klein mag vanavond niet meedoen aan de finale van het 68ste Eurovisie Songfestival in Malmö. De organisator van het songfestival laat in een persverklaring weten dat "gedurende de juridische procedure" het niet gepast zou zijn om Klein te laten deelnemen. Wat is er precies gebeurd?