Zwemles steeds duurder, experts vrezen voor zwemveiligheid

Fors duurder

Uit een rondgang van Nieuwsuur langs dertig gemeentelijke zwembaden blijkt dat de prijzen flink zijn gestegen. Sinds 2018 moeten ouders gemiddeld bijna 30 procent meer betalen voor zwemlessen, met uitschieters rond 70 procent in enkele gemeenten. In diezelfde periode was de gemiddelde prijsstijging van alle producten en diensten in Nederland 21 procent.