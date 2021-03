Jesse Klaver onder vuur over biomassa

Greenpeace en de SER vinden het gebruik van biomassa een slecht plan, en omwonenden van biomassacentrales protesteren. Maar GroenLinks zet in verschillende gemeenten en provincies juist wel in op biomassa. Biomassa heet op papier namelijk 'klimaatneutraal' en daarom krijgt een gemeente of provincie snel de klimaatboekhouding op orde, op papier.

Er is veel kritiek op de praktijk van het verbranden van biomassa, dat gas en steenkool moet vervangen, maar helemaal niet zo 'groen' is. Het blijkt dat er lang niet altijd nieuwe bomen worden teruggeplant, zoals afgesproken. Ook duurt het wel vijftig tot honderd jaar voordat een boom de CO2-uitstoot van biomassa compenseert.

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver ligt binnen zijn eigen partij onder vuur over biomassa-centrales. "Als het gaat om warmte-opwekking kunnen we niet direct op alle plekken meteen stoppen. De komende regering moet kijken of we versneld alle biomassa-centrales kunnen sluiten", zegt Klaver vanavond in Nieuwsuur.

De partij van Klaver bestuurde landelijk nooit mee, maar de afgelopen tijd zit GroenLinks wel in steeds meer provincies en gemeenten in het bestuur. Vaak levert GroenLinks daar wethouders en gedeputeerden die de portefeuille 'klimaat' krijgen.

De partij wil het in de provincies en steden goed doen op groen gebied, en dus in rap tempo de CO2-uitstoot omlaag brengen. GroenLinks belooft dat zelfs sneller te doen dan de landelijke overheid: in 2030 al 55 procent CO2-reductie tegenover in 2030 49 procent reductie door het kabinet.

Om dat te bereiken, zag de partij toekomst in onder meer biomassa. En omdat in de EU-richtlijn is afgesproken dat wie biomassa verbrandt, ook weer nieuwe bomen moet planten, telt biomassa daarom als 'CO2- of klimaatneutraal'.

Honderden miljoenen subsidie

In verschillende steden waar GroenLinks bestuurt, komen er biomassacentrales, of bestaan er plannen daarvoor. Een GroenLinks-gedeputeerde fungeert zelfs in een reclame voor Vattenfall. De partij loopt daarbij tegen omwonenden aan die zich zorgen maken over de centrales.

Er zijn op dit moment zo'n 200 biomassacentrales in gebruik, het plan is dat er nog veel meer komen. Bedrijven als Vattenfal krijgen honderden miljoenen subsidie van de Rijksoverheid toegezegd om de centrales te bouwen. Klaver zegt vanavond dat hij van de subsidies af wil. "Als opwekking voor electriciteit moeten we het meteen stoppen, het is een achterhaald idee." Maar zijn partij stemde wel tegen een motie om bestaande subsidies te stoppen.

Een GroenLinks-bestuurder, destijds wethouder klimaat in Eindhoven, en nu gedeputeerde klimaat van de provincie Gelderland, treedt op in een reclame van Vattenfall (Nuon).