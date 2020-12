Excuses GL-kandidaat Bouchallikht voor deelname protest met antisemitische leuzen

Kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht van GroenLinks heeft haar excuses aangeboden voor een foto uit 2014 waarop ze bij een demonstratie te zien is waarbij antisemitische leuzen worden meegedragen. Dat doet ze op Twitter.

GeenStijl publiceerde de foto vandaag. Ze is daarop te zien bij een protest waarbij Israël wordt vergeleken met nazi-Duitsland. Bouchallikht zegt nu dat ze als 20-jarige student een verkeerde inschatting maakte en direct weg had moeten gaan.

De GroenLinks-kandidaat ging naar eigen zeggen naar de demonstratie om op te komen tegen onrecht en geweld in de Gazastrook. Maar ter plekke waren ook vlaggen met hakenkruizen te zien, die op last van de burgemeester werden verwijderd, voordat de demonstratie kon beginnen. Bouchallikht noemt dat een terecht besluit. Ze zegt dat de foto van zichzelf "ongelooflijk pijnlijk" is.

"De vergelijking tussen Israël en Nazi Duitsland is walgelijk. Ik verafschuw antisemitisme, het gaat in tegen alles waar ik voor sta."

Eerder in opspraak

Een woordvoerder van GroenLinks laat weten dat nu Bouchallikht zo "ondubbelzinning afstand neemt" het verder geen gevolgen heeft voor haar positie als nummer 9 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Bouchallikht en GroenLinks waren in november dagenlang in opspraak. Bouchallikht is behalve GroenLinks-kandidaat ook vicevoorzitter is van de islamitische jongerenorganisatie Femyso, die in verband wordt gebracht met de Moslimbroederschap. Dat zij deze functie bekleedt, stond niet in de biografie die werd verstrekt door GroenLinks. Klaver zei uiteindelijk dat het wel bekend was bij de partij, en dat de partij achter de keuze voor haar blijft staan.