4/12 in Nieuwsuur: Kamer debatteert over stikstofplannen • 20 miljoen Nederlanders • Fraude met pakketbezorging

ANP Landbouwminister Femke Wiersma

Hoe concreet worden Wiersma's stikstofplannen?

Afgelopen vrijdag presenteerde landbouwminister Femke Wiersma haar alternatieve stikstofplannen en vandaag debatteert de Tweede Kamer erover. Zowel oppositiepartijen als haar eigen BBB vinden de plannen tot nu toe weinig concreet.

In het debat zal het onder meer gaan over de problemen van PAS-melders: boeren die eerst konden volstaan met een melding van de berekende stikstofbelasting voor kwetsbare natuur, maar sinds een uitspraak van de Raad van State in 2019 een vergunning nodig hebben. Hun bedrijf is daardoor feitelijk illegaal en de betrokkenen kunnen vaak geen lening krijgen of hun bedrijf makkelijk verkopen.

Heeft Nederland binnenkort 20 miljoen inwoners?

Hoeveel inwoners heeft Nederland in 2050? Die vraag staat vandaag centraal tijdens een Tweede Kamerdebat. Want als de overheid migratie niet in de hand houdt, neemt de bevolking ongeremd toe, waarschuwde de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen eerder: dan zijn er in 2050 zo'n 20 miljoen mensen.

Veel politici vinden dat te veel. Zelfs PvdA/GroenLinks, de grootste oppositiepartij die doorgaans geen grote voorstander is van een rem op migratie, heeft bedenkingen. "Dankzij dit rapport hebben we in onze fractie een uitvoerig gesprek gevoerd", zegt partijleider Frans Timmermans. "We zijn met z'n allen tot het inzicht gekomen dat sturen door de overheid op hoe de bevolkingssamenstelling zich ontwikkelt heel belangrijk is."

Fraude met pakketjes

Black Friday, pakjesavond en later deze maand Kerst. Dit is de drukste periode van het jaar voor webwinkels. Maar van de tienduizenden pakketten die dagelijks worden verstuurd, raken er ook geregeld een paar zoek. En dat gebeurt niet alleen per ongeluk.