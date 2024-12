ANP Winkelstraat Eindhoven, archief

NOS Nieuws • vandaag, 09:10 Kamer debatteert over inwoneraantal van Nederland: 20 miljoen in 2050

De Tweede Kamer debatteert de hele dag over een rapport over het toekomstige aantal inwoners van Nederland. Daarbij gaat het vooral over het inperken van arbeidsmigratie en asielbeleid, hét onderwerp bij de laatste verkiezingen. Want als de overheid migratie niet in de hand houdt, neemt de bevolking ongeremd toe, waarschuwt de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050.

De Staatscommissie adviseert de politiek een "gematigde groei" van de bevolking na te streven, zodat Nederland in 2050 maximaal 19 tot 20 miljoen inwoners heeft. Nu zijn dat er 18 miljoen. Een gematigde groei komt neer op zo'n 68.000 arbeidsmigranten, studenten en asielzoekers per jaar.

De bevolkingsgroei heeft grote consequenties en vraagt om scherpe politieke keuzes, zegt de Staatscommissie. Het kabinet onderschrijft de noodzaak "om in de richting van het geadviseerde scenario te sturen op de bevolkingsgroei en grip te krijgen op migratie". Dat geldt ook voor de meeste politieke partijen, inclusief GL-PvdA.

Kleine koerswijzging

Partijleider Timmermans erkent dat zijn partij niet bekend staat als grote voorstander van een rem op migratie, maar kondigt een kleine koerswijziging aan. "Dankzij dit rapport hebben we in onze fractie een uitvoerig gesprek gevoerd en zijn we met z'n allen tot het inzicht gekomen dat sturen door de overheid op hoe de bevolkingssamenstelling zich ontwikkelt heel belangrijk is."

Het gaat de partij om het op peil houden van zorg en onderwijs, maar ook om gerichtere arbeidsmigratie. Timmermans: "Dus we willen wel boter bij de vis en dat het kabinet handelt om ervoor te zorgen dat malafide uitzendbureaus worden aangepakt, dat er in bepaalde sectoren geen uitzendwerk meer plaatsvindt en dat we keuzes maken in de economie. We hebben niet zoveel slachthuizen nodig in Nederland. Durf dan ook die sectoren af te bouwen."

Asielmigratie aanpakken is volgens Timmermans ook nodig, maar dat moet via Europese afspraken zegt hij, zodat migranten die in Nederland niet welkom zijn de EU niet binnen kunnen komen.

Politiek verslaggever Wilco Boom: "GL-PvdA was de afgelopen tijd niet heel duidelijk over haar migratiestandpunt en er speelde ook interne verdeeldheid. Sinds Timmermans fractieleider is sprak hij zich wel met enige regelmaat uit voor begrenzing van migratie. Maar dan waren er altijd partijleden, vooral van GroenLinks maar ook uit de PvdA, die zich daar publiekelijk tegen keerden. Hierdoor had GL-PvdA de reputatie weinig te voelen voor het afremmen van immigratie. Middenpartijen als CDA en D66 en centrumrechtse partijen als NSC en de VVD hadden de linkse alliantie daardoor al min of meer afgeschreven als mogelijke regeringspartij. Nu ze onder Timmermans duidelijk stellen voor een gematigde groei van de bevolking te zijn, komen ze bij een volgende kabinetsformatie weer meer in beeld als potentiële regeringspartij."

Bij veel fracties voert de fractievoorzitter het debat, zoals dus Timmermans (GL_PvdA), Omtzigt (NSC), Van der Plas (BBB), Dijk (SP), Bontenbal (CDA) en Bikker (CU). Maar PVV-leider Wilders heeft ervoor gekozen Kamerlid Boon het woord te laten voeren en ook VVD-leider Yesilgöz is er niet, namens haar partij spreekt Kamerlid Becker.

Het debat begint om 10.15 uur en is live te volgen via NPO Politiek en Nieuws.