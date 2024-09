ANP Mona Keijzer (BBB), Sophie Hermans (VVD), minister-president Dick Schoof, Fleur Agema (PVV) en Eddy van Hijum (NSC)

vandaag, 23:07 NSC-vicepremier Van Hijum: 'Discussie over asielcrisis nog goed voeren'

De asielinstroom verlagen is absolute prioriteit van het nieuwe kabinet: premier Dick Schoof kondigde vrijdag aan dat hij zo snel mogelijk een asielcrisis zal uitroepen. Maar volgens vicepremier Eddy van Hijum (NSC) moet het kabinet de discussie over de te nemen 'crisisroute' eerst nog goed voeren. "En dan zullen ook de Tweede en de Eerste Kamer er iets over moeten kunnen zeggen."

Van Hijum zei dat in Nieuwsuur. Daar waren de vier vicepremiers van het kabinet-Schoof te gast. Naast van Hijum zijn dat Fleur Agema (PVV), Sophie Hermans (VVD) en Mona Keijzer (BBB).

Goede motivering

Het kabinet-Schoof schrijft vandaag in het regeerprogramma dat het in de Tweede Kamer de hoop heeft uitgesproken "om samen op zoek te gaan naar breed gedragen oplossingen. Het extraparlementaire karakter van dit kabinet biedt ook een uitgelezen kans om de kracht en de kwaliteit van die oplossingen samen met het parlement vorm te geven".

Maar juist in de plannen voor een strenger asiel- en immigratiebeleid zet het kabinet de Kamer voorlopig buiten spel: met het uitroepen van een asielcrisis zijn er meteen meer maatregelen mogelijk die de asielinstroom inperken. Instemming vragen van de Tweede en Eerste Kamer gebeurt achteraf. Het is een route die is bedoeld voor nood, rampen, een pandemie of oorlog en waarvan Brussel vraagt dat die goed is onderbouwd.

Volgens Van Hijum van NSC, de partij die staat voor goed bestuur, schuren de plannen niet met dat uitgangspunt. "Het is in elk geval ook goed bestuur om problemen die lang bestaan eindelijk aan te pakken. We spreken hier al heel lang over. En dit gaat wat mij betreft ook over arbeidmigratie."

De Raad van State (RvS), de onafhankelijk adviseur van regering over wetgeving en bestuur, zal de voorgnomen maatregelen van het kabinet tegen het licht moeten houden. Verschillende jusristen betwijfelen of er sprake is van een asielcrisis in Nederland. Van Hijum: "Het kabinet moet een goede motivering hebben. Het besluit van de RvS zal zwaar wegen, dat nemen we uitermate serieus."

De maatregelen die het kabinet voorstaat, staan op gespannen voet met de rechten die migranten ook hebben. "Hier wordt het spannender in het kabinet", zegt politiek duider Arjan Noorlander. "Vooral vicepremier Eddy van Hijum vindt het belangrijk dat maatregelen ook juridisch houdbaar zijn. Terwijl Fleur Agema er nu juist op wijst dat de PVV met Asielminister Marjolein Faber een 'heel stevige minster' op migratie heeft en dat ze zaken kan waarmaken. Dat wordt de komende maanden echt spannend; men wil politiek de kiezer tegemoet komen, maar mag dat wel in een rechtstaat?"

Schoof en zijn vier vicepremiers presenteerden vrijdagmiddag 137 bladzijdes aan ambitieuze plannen, op het terrein van onder meer asiel, landbouw en bestaanszekerheid. "De overkoepelende boodschap van de mensen aan de politiek is: 'Hoor ons, help ons'. En dat willen we met deze plannen doen", zei de premier.

"De motivatie en herstel van vertrouwen van de burgers bindt ons", zegt Van Hijum, die die motivatie bij iedereen in het kabinet ziet. "Ook al kijken we niet naar alles op dezelfde manier. Burgers willen dat we er nu echt werk van gaan maken."

Het mestverhaal is zo'n voorbeeld, zegt Keijzer. Gisteren bleek dat Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) een deel van de plannen om de veestapel in te krimpen doorzet. "We hebben geen 76 zetels, dus we zitten in een samenwerking. Binnen bepaalde kaders gaan wij het maximale doen voor boeren en boerenbedrijven", aldus Keijzer.

NSC-leider Pieter Omtzigt heeft premier Dick Schoof eerder gevraagd naar het 'mensbeeld' van dit kabinet:

2:02 Het mensbeeld van dit kabinet

Het nieuwe kabinet is volgens de vier vanaf vandaag echt uit de startblokken geschoten. Met "bevlogen pragmatisme", naar eigen zeggen. Volgens premier Schoof willen de vier partijen, met verschillende politieke invalshoeken, samenwerken en over de eigen politieke ideeën heen springen.

"Politiek is geven en nemen", noemt Hermans dat. "Je wilt soms meer van het een of het ander. Maar we luisteren naar elkaar: wat is voor welke partij belangrijk. Om zo problemen op te lossen."

De vier vicepremiers moeten een steunpilaar zijn voor het kabinet, maar tegelijkertijd ook het politieke profiel van de eigen partij bewaken. Dat betekent ook samenwerken met de - soms opvliegende - fractievoorzitters. Volgens Agema is dat geen probleem. "We hoeven tegen niemand te zeggen 'effe dimmen'. Ik vind het belangrijk dat mijn partijleider ruimschoots de grootste is geworden. We gaan nu echt van start met migratie, waarop het vorige kabinet is geklapt."

Over de onderlinge vertrouwensrelatie zijn de vier het eens. Hermans: "We zijn erin gestapt met een paar uitgangspunten en natuurlijk bewaak ik die. Maar we zoeken naar waar we elkaar met z'n vieren kunnen vinden." En Keijzer: "Laten we niet vergeten dat we echt iets aan migratie moeten doen. We vinden allemaal dat we maatregelen moeten nemen."

Arjan Noorlander zag in het gesprek vooral de goede voornemens. "Deze vier vicepremiers waren mede-onderhandelaars in de formatie. De partijen stonden elkaar een jaar lang zo ongeveer naar het leven en benadrukten vooral de verschillen. Maar een nieuwe baan leidt ook tot en nieuwe toon. De vier willen er nu iets van maken en stralen uit dat dit kabinet echt iets kan betekenen voor de kiezer. Dat lijkt te lukken. Er is in twee maanden een regeerprogramma en een begroting voor Prinsjesdag uitgewerkt. Dat is knap, daar zijn ze zelf trots op. Maar of daarmee het onderlinge wantrouwen echt is verdwenen, zal moeten blijken."

39:26 Bekijk hier de gehele uitzending met de vier vice-premiers