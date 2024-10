ANP Asielzoekers bij het azc in Ter Apel

NOS Nieuws • vandaag, 06:30 CBS: in derde kwartaal kwart minder asielaanvragen dan jaar geleden

In het derde kwartaal dienden in Nederland bijna een kwart minder mensen een asielverzoek in dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat in totaal om 8100 mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Vergeleken met het tweede kwartaal was er wel een lichte toename, maar die stijging was volgens het CBS veel kleiner dan de afgelopen drie jaar in het derde kwartaal.

Vooral het aantal asielaanvragen van Syriërs is sterk gedaald ten opzichte van vorig jaar, van 4300 naar 3300. Wel kwamen de meeste asielaanvragen nog altijd van Syriërs, gevolgd door Turken en Eritreeërs. Het aantal Irakezen dat asiel aanvroeg nam sterk af, van 675 naar 200.

In het derde kwartaal van 2024 kwamen 2650 'nareizigers' naar Nederland. Dat is bijna evenveel als hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar iets minder dan in het tweede kwartaal van dit jaar. De meeste nareizende familieleden kwamen uit Syrië: 1915 mensen.

Vooral mannen

Het CBS meldt dat de meeste mensen die het afgelopen kwartaal een asielverzoek indienden, jonger zijn dan 35 jaar. Bijna 30 procent was zelfs jonger dan 18 jaar. Meer dan de helft van de Eritreeërs die een verzoek indienden, was minderjarig.

Het merendeel van de asielverzoeken werd door een man gedaan: drie kwart. Bij asielzoekers uit Syrië was dit aandeel hoger, namelijk 82 procent.