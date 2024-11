30/11 in Nieuwsuur: Rebellen Syrië winnen terrein • Verbod op houtkachels?

Syrische rebellen nemen delen van Aleppo in

Syrische strijdkrachten erkennen dat ze terrein hebben verloren in Aleppo, de miljoenenstad in het noordwesten van Syrië waar rebellen van Hayat Tahrir al-Sham (HTS) een offensief zijn gestart. Gisteren bereikte die groep Aleppo, na onverwachte successen in de strijd tegen het regeringsleger.