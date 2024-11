AFP Een afbeelding van de Syrische president Assad aan de Syrische grens met Libanon

vandaag, 22:33 Wilders wil banden met dictator Assad aanhalen om Syriërs terug te sturen

PVV-leider Geert Wilders vindt dat het kabinet moet proberen om de diplomatieke banden met de Syrische president Bashar al-Assad aan te halen. Zo kan het mogelijk worden om Syrische asielzoekers terug te sturen naar veilige gebieden, zegt Wilders tegen Nieuwsuur.

"Wat je ook van hem vindt - en fraai is het natuurlijk niet - die man zal niet weggaan", zegt Wilders over Assad. "Er is een hele beweging in Europa van landen die zeggen: we moeten hier zaken mee doen. We moeten dan ook kijken of we met Assad contacten moeten hebben."

Italië opende in juli weer een ambassade in Syrië en onder aanvoering van de Italiaanse premier Giorgia Meloni vroegen Italië, Griekenland, Oostenrijk, Cyprus, Kroatië, Slovenië, Tsjechië en Slowakije in de EU om een aanpassing van het Syriëbeleid. Door samen te werken met Assad kunnen asielzoekers op vrijwillige basis naar Syrië worden teruggestuurd, is de gedachte.

Syrië deels veilig verklaren

Afgelopen maand spraken de vier coalitiepartijen in Nederland in de asieldeal af dat het kabinet versneld gaat onderzoeken of bepaalde gebieden in Syrië veilig verklaard kunnen worden. Daarvoor wachten de coalitiepartijen op een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nederland onderhoudt op dit moment geen diplomatieke relaties met Syrië. Om mensen terug te kunnen sturen, moet er worden samengewerkt met het Syrische regime.

In een asieldebat meldde coalitiepartner VVD juist dat de partij geen voorstander is van het herstellen van de diplomatieke relaties met Assad. "We moeten eerst vaststellen of er veilige gebieden zijn", zegt ook BBB-leider Caroline van der Plas. "Ik ga niet drie sprongen vooruit." NSC laat het over aan de minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp.

Oorlog

Door de oorlog in Syrië werd Assad jarenlang gezien als een internationale paria. De dictator zette geweld in tegen zijn eigen bevolking. De oorlog in het land heeft naar schatting aan een half miljoen mensen het leven gekost en miljoenen Syriërs zijn op de vlucht geslagen.