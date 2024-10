26/10 in Nieuwsuur: Israël versus Iran • Rotterdam stopt bed-bad-broodregeling • Vrijspraak dankzij Netflix?

Spanning tussen Israël en Iran loopt verder op

Het werd al een tijdje verwacht: de tegenaanval van Israël op Iran. Volgens Israël was het een precisieaanval op militaire doelen. Iran zegt dat de schade van de aanval, die zo'n vier uur duurde, beperkt is. Wel kwamen er volgens Iran twee Iraanse militairen om. De aanval van vannacht is een reactie op een eerder aanval op Israël van 1 oktober. Iran vuurde toen tientallen raketten af. En tussen alle aanvallen door gaat Israël ook weer onderhandelen over de vrijlating van gijzelaars in Gaza. Egypte kwam al met een voorstel: vier gijzelaars vrij en twee weken wapenstilstand. Hoe groot is de kans op succes? We spreken over alle ontwikkelingen met Iran-deskundige Payman Jafari en Midden-Oostenexpert Aaron David Miller.