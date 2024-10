ANP PVV-leider Wilders kwam vanmiddag aan bij het Catshuis

vandaag, 11:48 24/10 in Nieuwsuur: Kritiek op asielmaatregelen • Tweestatenoplossing verder uit zicht? • The Apprentice: Wie maakte Trump groot?

Kritiek op asielmaatregelen kabinet

Er komt geen noodwet, maar wetgeving waar de Tweede en Eerste Kamer zich toch over mogen uitspreken. Dat is het compromis dat de coalitiepartijen hebben bereikt om strenge asielmaatregelen te kunnen invoeren. Daarmee is een kabinetscrisis afgewend. Maar er is veel kritiek op de nieuwe plannen.

Tweestatenoplossing verder uit zicht?

Vrede in het Midden-Oosten lijkt verder weg dan ooit. Ondertussen krijgt ultrarechts geluid onder de Israëlische bevolking steeds meer steun. Met pleidooien voor annexatie van de Westelijke Jordaanoever en nieuwe nederzettingen in Gaza. Hoe groot is de kans op vrede tussen Israël en de Palestijnen nog met een tweestatenoplossing? Te gast is de EU-gezant voor het Midden-Oosten, Sven Koopmans.

The Apprentice: de New Yorkse vastgoedjaren van Trump

Wie of wat maakte Donald Trump tot de man die hij is? Volgens een nieuwe speelfilm kom je voor een antwoord op die vraag uit bij Roy Cohn. Deze beroemde en beruchte New Yorkse advocaat leerde Trump lessen over macht, media en de omgang met de waarheid, die de jonge Trump ter harte nam. Minder dan twee weken voor de Amerikaanse presidentverkiezingen gaat de film nu in première. We spreken de regisseur en de hoofdrolspelers.