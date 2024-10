Advies: Nieuwe koers Nederland nodig in Israëlisch-Palestijns conflict

Politiek Verslaggever Wilco Boom:

"Het huidige en ook vorige kabinetten zijn al vele jaren voorstander van een tweestatenoplossing voor Israël en de Palestijnen, dus een onafhankelijke Palestijnse Staat naast Israël. Maar de erkenning van een Palestijnse Staat werd daarbij altijd gezien als sluitstuk van een vredesproces waarbij de Palestijnen ook het bestaansrecht van Israël zouden moeten erkennen. Het advies van de AIV is een breuk met dat beleid.

De adviesraad stelt voor "zo spoedig als mogelijk" over te gaan tot erkenning van een onafhankelijke staat, om het idee van een tweestatenoplossing levend te houden en duidelijk te maken dat dit nog altijd de gewenste uitkomst is, juist in de huidige situatie van oorlog in de regio.



De kans dat dit advies door het kabinet-Schoof wordt overgenomen is klein. Dat heeft te maken met de opvattingen van de grootste regeringsfractie, de PVV. Volgens die partij is er al een Palestijnse staat, namelijk Jordanië. Met die opvatting veroorzaakte partijleider Wilders afgelopen zomer nog een diplomatieke rel, toen hij op X schreef dat Jordanië de enige echte Palestijnse staat is. Als gevolg hiervan werd de Nederlandse ambassadeur in Jordanië op het matje geroepen en nam minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken afstand van de bewering van Wilders.



Ook in het kabinet is er een conflict geweest over de tweestatenoplossing. Afgelopen zomer verzetten de PVV-ministers zich tegen het opnemen hiervan in het regeerprogramma van het kabinet. Dat raakte een open zenuw bij de NSC-ministers die toen aan het langste eind trokken. De tweestatenoplossing kwam toch in het regeerprogramma terwijl die niet in het Hoofdlijnenakkoord van de coalitiepartijen stond. Maar dat het kabinet nu versneld de Palestijnse staat gaat erkennen, lijkt toch echt kansloos gelet op het standpunt van de PVV.