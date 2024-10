Critici waarschuwen voor machtstoename Zelensky en vertrouwelingen

Ruim 2,5 jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne klinkt er steeds meer kritiek uit eigen land op het leiderschap van president Volodymyr Zelensky. Hij zou de persvrijheid onder druk zetten en zich nauwelijks vertonen in het parlement. Daarmee trekt hij steeds meer macht naar zich toe, zeggen critici.

Het nieuwsplatform Oekrainska Pravda publiceerde deze maand een open brief waarin het waarschuwt voor systematische druk van de staf van de president. Het platform zegt geen inhoudelijke reacties meer te krijgen van het bureau van de president en adverteerders zouden onder druk worden gezet om niet langer met het platform samen te werken.

"Onafhankelijke journalistiek kost geld", zegt adjunct-hoofdredacteur Jevhen Boederatasky. "Op een gegeven moment werd het ons duidelijk dat adverteerders niet op onze evenementen kwamen omdat het hen 'sterk werd afgeraden' door het presidentiële apparaat. Dat was een wake-up call voor ons, waarna we besloten ons uit te spreken."

Roman Kravets, journalist bij het platform, volgt Zelensky al jaren. Hij ziet dat de president tot voor kort niet gewend was kritiek te krijgen. Toen Kravets afgelopen zomer tijdens een persbijeenkomst vroeg naar het functioneren van Zelensky's vertrouwelingen, reageerde de president verontwaardigd. "Hij vindt het niet leuk als hem gevraagd wordt naar de directe kring om hem heen", zegt Kravets tegen Nieuwsuur. "Blijkbaar is dat een gevoelig onderwerp."

Begin dit jaar ontsloeg Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Valeri Zaloezjny , die veel kritiek op hem had en vorige maand dienden meerdere Oekraïense ministers hun ontslag in. Kravets: "Deze veranderingen betekenen volgens mij één ding: de president wil geen sterke leiders met politieke ambities om zich heen. Helaas heeft de oorlog het makkelijker gemaakt het zo te doen."

'Symbool van het verzet'

In 2019 won Zelensky met een grote meerderheid de presidentsverkiezingen en kort daarna ook de parlementsverkiezingen. In de jaren daarna nam zijn populariteit af, maar toen de oorlog uitbrak schaarde het hele land zich weer achter hun president. "Toen de mensen zagen dat hij een echte nationale leider was, dat hij niet vluchtte, werd hij niet alleen de organisator, maar ook het symbool van het verzet", zegt politiek analist Volodymyr Fesenko.