20 oktober in Nieuwsuur: De aanpak van femicide • Kiest Georgia voor Harris of Trump?

Femicide aanpakken

Het kabinet komt met een wetsvoorstel om psychisch geweld strafbaar te stellen. Het is een plan van staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie (PVV) dat vooral femicide (vrouwenmoord) aan banden moet leggen.

Hoe kansrijk is dat plan? We spreken een femicide-expert uit het Verenigd Koninkrijk en psycholoog Ilona Brekelmans van Sterk Huis. Die laatste vindt dat de plannen van Coenradie niet ver genoeg gaan.

Ook Nederland kent femicide, maar we gaan er niet de straat voor op

De stemming in Georgia

In 2020 won Biden nipt de verkiezingen in Georgia. Kiezen de inwoners dit keer opnieuw voor de Democratische kandidaat of wordt Trump de grootste?