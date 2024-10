Agema ziet 'revolutionaire' rol voor AI in zorg, praktijk tempert verwachting

ANP Minister Agema (PVV) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Een revolutie in de zorg', zo noemt zorgminister Fleur Agema (PVV) de mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) voor de zorgsector. Haar doel is dat, onder andere met behulp van AI, de administratietijd in de zorg in 2030 is gehalveerd. Ook professionals in de zorg zijn hoopvol over de mogelijkheden van AI om de administratiedruk te verlagen, maar zij plaatsen ook kanttekeningen.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is er in 2033 een personeelstekort in de zorg van 200.000 mensen. In Nieuwsuur noemt Agema het haar "heilige plicht" om de zorg niet "in elkaar te laten klappen". Om dit te voorkomen legt de minister een belangrijke rol weg voor AI. Daarnaast kijkt ze bijvoorbeeld naar het aanpassen van wetten die leiden tot onnodige administratietijd en het verbeteren van gegevensuitwisseling in de zorg.

Pilot in ziekenhuis

Het eerste werkbezoek van Agema als minister was aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Dat bezoek stond in het teken van een pilot die daar loopt om de administratieve last te verminderen met behulp van AI. Sindsdien verwijst Agema in interviews regelmatig naar deze pilot.

Bestuursvoorzitter van het ziekenhuis Bart Berden vindt dat jammer. Hij noemt de pilot in zijn ziekenhuis veelbelovend, maar denkt dat de minister een "te optimistisch" beeld schetst. "Het is een experiment. Het in de praktijk brengen daarvan kost een hoop tijd, mensen en middelen. Dat heb ik de minister ook verteld toen zij een werkbezoek bij ons aflegde. Vertrouw niet op iets wat zich nog niet voldoende heeft bewezen in de praktijk."

Agema benadrukt dat niet alleen AI het personeelstekort zal oplossen. "Onze arbeidsmarkt staat op klappen en we zullen nu in de benen moeten komen. Daarvoor moeten we alles uit de kast trekken. Ik zal elk idee aanpakken. Want als we dit nu niet doen, dan klapt onze zorg. Ik ben de aanjager om dit te organiseren en te regelen."

Verpleegkundige Lisanne gebruikt een AI-programma voor administratieve taken, maar niet al haar collega's zijn enthousiast:

