ANP Een demonstrant tijdens een manifestatie in Den Haag voor het behouden van de spoedzorg

NOS Nieuws • vandaag, 14:49 Verhuizing complexe spoedzorg Zuyderland naar Geleen gaat door

De gespecialiseerde spoedzorg van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen verhuist zoals gepland naar de vestiging in Sittard-Geleen. Wel heeft minister Agema met het ziekenhuisbestuur afgesproken dat in de verbouwingsplannen van het Zuyderland-ziekenhuis rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de spoedzorg weer terugkeert.

De PVV-minister was vandaag in Heerlen om voor de laatste keer te praten over de mogelijkheid dat alle zorg daar blijft ondergebracht. De Tweede Kamer had haar verzocht om ervoor te zorgen dat het geboortecentrum, intensive care en spoedeisende hulp in Heerlen blijven. Zelf sprak Agema van "een ultieme poging".

De ziekenhuisleiding houdt echter vol dat het niet haalbaar is om op beide locaties volwaardige zorg te bieden vanwege personeelstekorten. Agema zegt daarvoor begrip te hebben. "Je wil als ziekenhuis wel veilige zorg bieden."

ANP Het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen

Wel heeft het ziekenhuis toegezegd rekening te houden met een mogelijke terugkeer van de spoedzorg. Agema: "We hebben afgesproken dat, mocht het personeelstekort zich herstellen, het ziekenhuis er in de plattegronden rekening mee houdt dat er extra gebouwen bij geplaatst kunnen worden zodat er alsnog op twee locaties een spoedeisende hulp en intensive care kan zijn."

Ziekenhuisbestuurder David Jongen is blij met de uitkomst van het gesprek. "We moeten door. We hebben perspectief nodig, als bedrijf waar 11.000 mensen werken. En de regio ook."

De ambitie om de spoedzorg in de toekomst weer terug te halen, is volgens Jongen "ver weg". "De personeelsproblemen zijn groot. Iedereen hoopt natuurlijk dat het beleid van de minister en alle inspanningen die we zelf leveren succesvol gaan zijn. De eerste stap voor ons is om de koers die we hebben bepaald te gaan doorvoeren. Daarvoor hebben we nog veel werk te doen."

ANP Ziekenhuisbestuurder David Jongen en minister Agema in augustus

Tijdens de verkiezingscampagne beloofden verschillende partijen, waaronder de PVV, dat ze de zorg in het ziekenhuis in Heerlen op het huidige niveau zouden houden. De Tweede Kamer vindt dat Agema die "belofte aan de mijnstreek" moet nakomen.

Vergrijzing

Agema zegt nu dat ze er "alles aan gaat doen" om de regio Zuid-Limburg aantrekkelijk te maken voor mensen om zich daar te vestigen, zodat de personeelsproblemen worden opgelost. "Ik geloof erin dat de arbeidsmarkt kan veranderen en dat gezinnen ook hier willen wonen."

Door vergrijzing ziet het er juist naar uit dat het personeelstekort alleen maar groter wordt. Veel medewerkers van het ziekenhuis gaan in de komende jaren met pensioen.

Desondanks vindt ziekenhuisbestuurder Jongen het geen gek idee om rekening te houden met een eventuele terugkeer van de spoedzorg. "We gaan hier een nieuw ziekenhuis bouwen voor 2030. Het is heel reëel om in de tekeningen vast te leggen dat, mocht het personeelsprobleem oplossen in de komende 10, 20, 30 jaar, we iets kunnen bijbouwen waardoor we weer meer spoedzorg en eventueel een spoedeisende hulp en ic kunnen leveren."

Financiering

Mocht het personeelsprobleem inderdaad worden opgelost, dan zullen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar de kosten op zich nemen om de spoedzorg terug te halen. CZ-bestuursvoorzitter Joep de Groot zegt daarover: "We hebben in eerste instantie een personeelsprobleem, geen financieel probleem. We zouden het geld best graag investeren in twee volwaardige ziekenhuizen, maar op dit moment zien we dat we maar ruimte hebben voor één. Als het personeelsprobleem is opgelost, zien we de mogelijkheid om dat te financieren."

Politiek verslaggever Lars Geerts: "Met het verdwijnen van de spoedeisende hulp, geboortezorg en intensive care had de Kamer juist de grootste moeite. De Kamer had Agema dan ook met een opdracht om dat te voorkomen op pad gestuurd, maar dat is niet gelukt. De PVV-minister zal dan ook veel kritische partijen tegenover zich vinden, inclusief haar eigen partij. Maar je kunt ook zeggen dat Agema enigszins op een heilloze missie was gestuurd: het ziekenhuis had al meermalen aangegeven vanwege de personeelstekorten niet aan de wens van de Kamer te kunnen voldoen. Experts die de NOS heeft gesproken verwachten niet dat de personeelstekorten op korte termijn worden opgelost. Ze gaan er zelfs van uit dat die nog zullen verergeren. Je kunt je afvragen wat de toezegging over een mogelijke terugkeer van spoedzorg dan waard is."