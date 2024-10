ANP minister Agema (PVV)

NOS Nieuws • vandaag, 16:46 • Aangepast vandaag, 18:15 Kamer wil toch dat Agema ziekenhuis Heerlen volledig open houdt

De Tweede Kamer voert de druk op minister Agema van Volksgezondheid op om het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen toch volledig open te houden. Een ruime meerderheid wil dat de minister verantwoordelijkheid neemt om het ziekenhuis open te houden, inclusief een geboortecentrum, intensive care en spoedeisende hulp.

Opmerkelijk genoeg stemde ook Agema's eigen partij, de PVV, voor de motie van GroenLinks-PvdA en SP, net als coalitiepartner BBB.

Vorige week zei de minister in het debat over de kwestie dat zij niet gaat over het aanbod van zorg. Dat is aan de directie van het ziekenhuis. Wel wil ze nog één keer gaan praten met de bestuurders van het Zuyderland. Agema noemt dat "een ultieme poging" om de directie op andere gedachten te brengen, maar verder wil ze niet gaan. "Geen valse hoop."

Andere voorstellen van Kamerleden om de toekomst van het Zuyderland-ziekenhuis veilig te stellen, wees ze resoluut van de hand. Maar een meerderheid nam die voorstellen vandaag toch aan. Zo vindt de Kamer dat er pilots moeten komen met een vast budget voor spoedzorg en om de administratieve lasten te halveren.

Te weinig personeel

De directie van het ziekenhuis wil de gespecialiseerde spoedzorg onderbrengen op de vestiging in Sittard-Geleen. De zorg op beide locaties volwaardig houden is te duur en bovendien is er te weinig personeel voor.

Tijdens de verkiezingscampagne hebben verschillende partijen, waaronder de PVV, beloofd dat ze de zorg in het ziekenhuis in Heerlen op het huidige niveau gingen houden. De Tweede Kamer vindt dat Agema die "belofte aan de mijnstreek" moet nakomen.

Het is de bedoeling dat het gesprek tussen de minister en de directie van het Zuyderland volgende week plaatsvindt. Daarna wil de Kamer opnieuw met haar praten over de toekomst van de zorg in Zuid-Limburg.

In een reactie aan de NOS zegt bestuursvoorzitter Jongen van het Zuyderland Ziekenhuis "zeer ongelukkig" te zijn met de gang van zaken. Volgens hem is de minister door de Tweede Kamer met een "mission impossible" opgezadeld.

Jongen zegt dat het ziekenhuis er "niet aan kan voldoen", niet vanuit "halstarrigheid" maar "vanwege enorme personeelstekorten".

Volgens Jongen kan de politiek beter investeren in leefstijlinterventies. "Een Spoedeisende Hulp op elke hoek lost niks op. Geef ons een beetje vertrouwen. Het plan dat we hebben gepresenteerd deugt. Het merendeel van de zorg in Heerlen blijft overeind."