ANP Minister Agema (PVV)

NOS Nieuws • vandaag, 15:56 Agema gaat nog een keer praten over spoedzorg in Heerlen, maar 'geen valse hoop'

Minister Agema van Volksgezondheid wil nog een keer gaan praten met het bestuur van het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen om te kijken of er toch een volwaardig ziekenhuis kan blijven, inclusief gespecialiseerde spoedzorg. "Ik wil geen valse verwachtingen scheppen, maar het zou zonde zijn om niet een ultieme poging doen", zei ze in de Tweede Kamer.

Ze erkende wel dat zij er uiteindelijk niet over gaat. "In het private systeem dat we hebben, beslist het ziekenhuis zelf welke zorg er aangeboden wordt."

Agema vermoedt dat het mogelijk is om voldoende artsen en verpleegkundigen naar de regio te halen om ook de spoedzorgafdelingen open te houden. Ze verwijst daarbij naar de nieuwe wind die er volgens haar waait nu het nieuwe kabinet is aangetreden, met minder marktwerking en een andere visie op de streekziekenhuizen.

"De context van ons ziekenhuis-systeem is veranderd", zei de minister. De komende twee weken gaat ze in gesprek met de directie en de zorgverzekeraars om te kijken wat er mogelijk is. "Nog één keer." Ze zal zich neerleggen bij de uitkomst van het gesprek.

Spoed en IC dicht

In Zuid-Limburg is veel onrust over de voorgenomen ombouw van het Zuyderland naar een ziekenhuis zonder spoedeisende hulp (SEH), intensive care en geboortezorg. Inwoners vrezen dat ze straks naar Sittard-Geleen moeten voor dat soort zaken.

Voorafgaand aan het Kamerdebat demonstreerden inwoners van de regio Heerlen voor de deur van de Tweede Kamer voor behoud van alle zorg in hun ziekenhuis. Agema sprak met de betogers.

ANP Demonstratie bij de Tweede Kamer voor het Zuyderlandziekenhuis

In de verkiezingscampagne beloofden veel partijen, ook de PVV van Agema, dat ze alles gingen doen om het Zuyderland als volwaardig ziekenhuis te behouden. Dat Agema nu veel voorzichtiger is, kwam haar op kritiek te staan. "Het Kamerlid Agema stond aan mijn zijde. Maar als minister draaide ze als een blad aan de boom", aldus SP-leider Dijk.

Artsen en medewerkers van het ziekenhuis zelf wijzen erop dat het volledig openhouden van zowel Heerlen en Sittard-Geleen niet gaat lukken vanwege het personeelstekort. De SEH-afdelingen van beide vestigingen voldoen daardoor op dit moment al niet aan de kwaliteitseisen.

Budget-bekostiging

Maar Agema denkt dus dat ze iets aan dat personeelstekort kan doen. Omdat ze ziekenhuizen anders wil gaan bekostigen (minder per behandeling en meer met een vast budget), ontstaat er volgens haar een nieuwe werkelijkheid. Streekziekenhuizen kunnen dan voor langere periodes zekerheid bieden aan personeel.

Veel oppositiepartijen zijn sceptisch over de gesprekken die Agema in Zuid-Limburg wil gaan voeren. Ze denken dat het er vooral toe zal leiden dat inwoners en personeel nog langer in onzekerheid zullen zitten over de toekomst. Ook vinden ze dat de minister veel te weinig concreet is over de nieuwe manier van financiering.

"Als je met lege handen het gesprek gaat voeren, dan weet ik de uitkomst al", zei SP'er Dijk. Agema wil geen valse hoop bieden, maar volgens Dijk doet zij dat juist wel.